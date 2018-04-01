Пэрис Хилтон вызвала ажиотаж во Львове

КИЕВ, 1 апр - РИА Новости Украина. Знаменитая светская львица и наследница отельной империи Пэрис Хилтон прибыла во Львов по приглашению владельцев одной из городских гостиниц.

Во Львов Пэрис прилетела со своим женихом Крисом Зилка, который имеет украинские корни.

Публикация от valeria_karolina* (@valeria_karolina24) 31 Мар 2018 в 9:58 PDT

В день открытия обновленного отеля, куда была приглашена Хилтон, возле входа собралась толпа зевка, которые кричали знаменитой тусовщице "We love you" и "Wellcome".

Публикация от Nastenka Antoniuk loves: (@nastenkaantoniuk) 31 Мар 2018 в 9:42 PDT

По информации львовских СМИ, в город Пэрис Хилтор пригласил собственник реконструированной гостиницы, депутат Львовского горсовета Григорий Козловский.