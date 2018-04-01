Пэрис Хилтон вызвала ажиотаж во Львове

КИЕВ, 1 апр - РИА Новости Украина. Знаменитая светская львица и наследница отельной империи Пэрис Хилтон прибыла во Львов по приглашению владельцев одной из городских гостиниц.
Во Львов Пэрис прилетела со своим женихом Крисом Зилка, который имеет украинские корни.
В день открытия обновленного отеля, куда была приглашена Хилтон, возле входа собралась толпа зевка, которые кричали знаменитой тусовщице "We love you" и "Wellcome".
По информации львовских СМИ, в город Пэрис Хилтор пригласил собственник реконструированной гостиницы, депутат Львовского горсовета Григорий Козловский.