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    Пэрис Хилтон вызвала ажиотаж во Львове

    (обновлено: )10901
    Пэрис Хилтон и ее жених Крис Зилка уже второй день гостят во Львове, куда их пригласили собственники обновленной гостиницы. Пэрис посетила открытие реконструированного отеля.
    Пэрис Хилтон и ее жених во Львове

    КИЕВ, 1 апр - РИА Новости Украина. Знаменитая светская львица и наследница отельной империи Пэрис Хилтон прибыла во Львов по приглашению владельцев одной из городских гостиниц.

    Во Львов Пэрис прилетела со своим женихом Крисом Зилка, который имеет украинские корни.

    В день открытия обновленного отеля, куда была приглашена Хилтон, возле входа собралась толпа зевка, которые кричали знаменитой тусовщице "We love you" и "Wellcome".

    По информации львовских СМИ, в город Пэрис Хилтор пригласил собственник реконструированной гостиницы, депутат Львовского горсовета Григорий Козловский.

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