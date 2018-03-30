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    Во Львове обокрали детсад. Охранник ничего не видел

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    Отметим, что помещение детсада охраняется, однако сторож не слышал ни шума. Сам факт проникновения посторонних он обнаружил около 5.00 и вызвал полицию.
    Детсад во Львове
    lviv14.lvivedu.com

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. В Шевченковском районе Львова обокрали детский сад-ясли №14 на улице Щурата, 2. Инцидент произошел в ночь на пятницу, 30 марта, сообщает ZAXID.NET. Как рассказали работники детсада, злоумышленники проникли через задние металлопластиковые двери, приподняли их и проникли внутрь помещения.

    "Воры забрали телевизор из кабинета психолога. Сейчас правоохранители устанавливают, исчезли ли еще другие ценные вещи", – сообщает СМИ.

    Издание отмечает, что помещение детсада охраняется, однако сторож не слышал ни шума. Сам факт проникновения посторонних он обнаружил около 5.00 и вызвал полицию.

    Согласно информации на сайте учреждение, в детском саду №14 функционирует 12 групп общего развития: 3 — для детей раннего возраста и 9 детсадовских групп.

    Напомним, в Донбассе заведующая детсада попалась на крупной растрате госсредств.

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