Львовская школа получила подписку на журнал "Русская школа"

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Десять русско-украинских словарей и подписка на журнал "Русская школа" поступили в общеобразовательную среднюю школу восточных языков и боевых искусств "Будокан" во Львове, сообщил ее директор Александр Козловский.

"Кто-то на четвертом году войны оплатил нам этот интересный журнал. Этот "свежак", который мы будем теперь получать 4 раза в год. Это украинский журнал! Он выдается на улице Грушевского в Киеве тиражом более чем 2 000 экземпляров! Выдает его (как оказывается) Всеукраинская общественная организация "Русская школа", — написал он на своей странице в Facebook.

По словам Козловского, в издании речь идет о совместных образовательных форумах Украины и РФ, которые проводились в ноябре 2017 года в Минске.

"Я бы не реагировал на это так, если бы вчера моя школа не получила от библиотечной системы г. Львова 10 экземпляров русско-украинских словарей! 10 словарей, которые стоили бюджету 519 гривен и которые никто не заказывал. Мы два года просим предоставить нашим детям в школе украинские учебники для 6-8 классов, а вместо них получаем русско-украинские словари и совет "сдать в макулатуру ненужные книги и купить учебники" и подписку на журнал "Русская школа", – подчеркнул директор, попросив рассказать ему о "реформе образования в Украине".

Алексей Козловский/Facebook, 28 марта 2018

В свою очередь ТСН сообщает, что Козловский уже обратился в УСБУ во Львовской области. Согласно сообщению, журнал по почте получают 900 украинских школ, из них треть — в Киеве.

Ранее в одной из школ на столичной Оболони разгорелся скандал после того, как сына журналиста Татьяны Катриченко попросили выучить произведение русского поэта Александра Пушкина на языке оригинала.