Во Львове троллейбус с людьми врезался в маршрутку

Нацполиция

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина.

В результате столкновения троллейбуса и маршрутки во Львове пострадали семь человек, сообщает городская мэрия в субботу.

"По улице 3еленой, 238 произошло ДТП с участием маршрутного такси №40 и троллейбуса №24. Из-за этого ДТП пострадали семь человек, из них пять госпитализированы", — говорится в сообщении на сайте мэрии.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ЧП во Львовской области, троллейбус въехал в заднюю часть маршрутки, вследствие чего пострадали пассажиры.

В момент столкновения в маршрутке находились 20 пассажиров, а в троллейбусе примерно 25 человек.

Напомним, автобус с туристами из РФ, ехавшими из турпоездки по Чехии, попал в ДТП на юге Польши, пострадали 11 человек.