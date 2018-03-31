наверх
31.03.201818:00
Курсы валют НБУ
  • USD26.54+ 0.14
  • EUR32.70- 0.03
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Во Львове троллейбус с людьми врезался в маршрутку

    (обновлено: )3101
    Троллейбус въехал в заднюю часть маршрутки, вследствие чего пострадали пассажиры. В момент столкновения в маршрутке находились 20 пассажиров, а в троллейбусе примерно 25 человек.
    ДТП во Львове
    Нацполиция

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. 

    В Таиланде загорелся автобус
    Канал banmuang photos на Youtube
    Появилось видео горящего автобуса с людьми в Таиланде
    В результате столкновения троллейбуса и маршрутки во Львове пострадали семь человек, сообщает городская мэрия в субботу.

    "По улице 3еленой, 238 произошло ДТП с участием маршрутного такси №40 и троллейбуса №24. Из-за этого ДТП пострадали семь человек, из них пять госпитализированы", — говорится в сообщении на сайте мэрии.

    Как сообщили в пресс-службе ГУ ЧП во Львовской области, троллейбус въехал в заднюю часть маршрутки, вследствие чего пострадали пассажиры. 

    В момент столкновения в маршрутке находились 20 пассажиров, а в троллейбусе примерно 25 человек.

    Напомним, автобус с туристами из РФ, ехавшими из турпоездки по Чехии, попал в ДТП на юге Польши, пострадали 11 человек.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Здание МИД РФ
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Опубликовано видео эвакуации из кинотеатра после начала пожара в ТЦ "Зимняя вишня"
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Депутат Верховной Рады Надежда Савченко
    Арест Савченко: следствие, суд