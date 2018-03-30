наверх
30.03.201810:06
Курсы валют НБУ
  • USD26.54+ 0.14
  • EUR32.70- 0.03
Рубрики
Ещё
    Видео

    Появилось видео горящего автобуса с людьми в Таиланде

    (обновлено: )40
    В Таиланде в результате пожара в двухъярусном 50-местном автобусе, который по неизвестной причине загорелся на ходу, погибли двадцать гастарбайтеров из Мьянмы.
    Канал banmuang photos на Youtube

    Как сообщает Nation, трагедия произошла на трассе в провинции Так. Автобус, перевозивший 47 легально въехавших в Таиланд на работу мигрантов от мьянманской границы в один из индустриальных парков провинции Патхум Тхани, около 00.00 часов пятницы внезапно загорелся изнутри.

    По словам выживших в пожаре, возгорание возникло в середине салона и мгновенно распространилось на заднюю часть автобуса, не давая возможности находившимся там пассажирам выбраться наружу. Водитель успел остановить автобус, после чего 24 пассажира, сам водитель, его жена и сменный водитель сумели покинуть автобус. Как сообщает газета, 20 гастарбайтеров, находившихся в задней части машины, сгорели заживо.

    По информации издания, пожарные, прибывшие по вызову водителя, быстро потушили пожар, однако спасти людей, оказавшихся в ловушке, не успели. Пожарные и полиция ведут расследование происшествия.

    Смотрите также: Суровый Казахстан. Взрыв на реке повредил несколько многоэтажных домов

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Сгоревший кинозал в ТЦ "Зимняя вишня"
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Торговый представитель РФ в США Александр Стадник
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Рассмотрение апелляции по делу Н. Савченко в Киеве
    Арест Савченко: следствие, суд
    Олег Петренко
    Медреформа или медицинский геноцид?