В Черниговской области загорелся палаточный городок военных

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Пожар произошел в палаточном городке одной из воинских частей в Черниговской области, пострадал военнослужащий-контрактник, сообщил в пятницу официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"Около 7.30 29 марта в одной из воинских частей, которая дислоцируется возле села Гончаровское Черниговской области, произошел пожар в палаточном городке. Получил ожоги второй степени военнослужащий-контрактник Вооруженных сил Украины, сгорела палатка и повреждено военное имущество", — написал Лысенко на своей странице в Facebook.

Читайте также: "Здравия не желаю", потому как Слава Украине. Соцсети о военном приветствии

Предварительно установлено, что пожар произошел в результате нарушения правил пожарной безопасности, а именно — правил эксплуатации военной печи, добавил Лысенко.

facebook.com/lysenko.andrii Пожар в палаточном городке воинской части в Черниговской области, 29 марта 2018

Военная прокуратура Черниговского гарнизона завела уголовное дело по статье "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, которым причинен вред здоровью людей", санкция которой предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет. Продолжается следствие.

Андрей Лысенко/Facebook, 30 марта 2018

Ранее в марте один военный погиб и семь пострадали в результате пожара на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области.