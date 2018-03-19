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    Под Киевом отец развращал свою юную дочь

    (обновлено: )25302
    Как отмечается, 33-летний отец с целью удовлетворения своей половой страсти, периодически совершал развратные действия в отношении своей малолетней 13-летней дочери.
    Задержание
    flickr.com/Keith Allison

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. По ходатайству прокуратуры Киевской области взят под стражу 33-летний мужчина, который совершал развратные действия в отношении своей 13-летней дочери.

    "Установлено, что родители девочки развелись сразу после ее рождения, и отец сначала вообще не поддерживал связей со своей дочерью. Однако, недавно, увидев страницу дочери в одной из соцсетей, начал общаться с ней. С июня 2017 по февраль 2018 девочка приезжала в гости к своей бабушке и отцу в одно из сел Мироновского района. Во время таких визитов, отец, с целью удовлетворения своей половой страсти, периодически совершал развратные действия в отношении своей малолетней дочери", – сообщили в прокуратуре Киевской области.

    В дальнейшем, мама девочки увидела ее переписку с отцом в соцсети и узнала, что бывший муж периодически развращает ребенка. Она обратилась в правоохранительные органы с заявлением.

    "33-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 (совершение развратных действий в отношении своей малолетней дочери) УК Украины. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – говорят правоохранители.

    Горе-отцу грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

    Ранее сообщалось, что в Знаменском районе Кировоградской области 33-летний мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку. Злоумышленником оказался сожитель матери пострадавшего ребенка.

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