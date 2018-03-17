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    На Житомирской трассе разбился автобус "Шаленый Чебурашка"

    (обновлено: )65410
    Три человека пострадали при столкновении пассажирского микроавтобуса и грузовика, который перевозил одноразовую посуду. Из-за аварии по Житомирской трассе в направлении Киева образовалась пробка.
    Столкновение микроавтобуса и грузовика на Житомирской трассе
    Фото "Киев Оперативный"

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. В субботу утром на Житомирской трассе произошло столкновение пассажирского микроавтобуса и грузовика, который перевозил одноразовую посуду.

    Авария произошла на участке дороги возле населенного пункта Мила, в направлении Киева.

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    Сообщество "Киев Оперативный" сообщает о трех пострадавших в ДТП. Они госпитализированы.

    Из-за того, что часть трассы перекрыта столкнувшимся транспортом в направлении столицы образовалась пробка.

    Фото "Киев Оперативный"
    Столкновение микроавтобуса и грузовика на Житомирской трассе

    Опубликованы фото с места аварии, на них видно, что заднем стекле микроавтобуса есть наклейка "Шаленый Чебурашка".

    Во Львовской области утром 17 марта произошли две аварии, связанные с ухудшением погоды. Там перевернулись автобус и микроавтобус на трассе Киев — Чоп.
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