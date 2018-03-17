На Житомирской трассе разбился автобус "Шаленый Чебурашка"

Фото "Киев Оперативный"

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. В субботу утром на Житомирской трассе произошло столкновение пассажирского микроавтобуса и грузовика, который перевозил одноразовую посуду.

Авария произошла на участке дороги возле населенного пункта Мила, в направлении Киева.

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Сообщество "Киев Оперативный" сообщает о трех пострадавших в ДТП. Они госпитализированы.

Из-за того, что часть трассы перекрыта столкнувшимся транспортом в направлении столицы образовалась пробка.

Фото "Киев Оперативный" Столкновение микроавтобуса и грузовика на Житомирской трассе

Опубликованы фото с места аварии, на них видно, что заднем стекле микроавтобуса есть наклейка "Шаленый Чебурашка".