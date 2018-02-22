В Киеве грузовик протаранил придорожную корчму

Фото facebook.com/KyivOperativ

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. В четверг на Гостомельском шоссе на выезде из Киева грузовой автомобиль врезался в придорожное кафе.

По предварительной информации, водитель грузовика MAN пытался избежать столкновения и вывернул на территорию заведения "Корчма".

Смотрите также: Под Ровно фура вылетела в кювет и нависла над дорогой

"Водитель грузовика MAN отвлекся и не увидел, что водитель седельного тягача, который ехал перед ним, остановился на красный сигнал светофора. Водитель MAN бьет по тормозам, но уже поздно — он въезжает в фуру, от чего его авто отбрасывает в ресторан Корчма", — говорится на странице сообщества "Киев Оперативный" в Facebook.

Фото facebook.com/KyivOperativ Грузовик на Гостомельском шоссе под Киевом врезался в придорожное кафе

При аварии никто не пострадал.