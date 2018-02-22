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    В Киеве грузовик протаранил придорожную корчму

    (обновлено: )249
    Водитель грузовика MAN пытался избежать столкновения с седельным тягачем и на скорости выехал на территорию придорожного кафе. Никто не пострадал.
    Грузовик на Гостомельском шоссе под Киевом врезался в придорожное кафе
    Фото facebook.com/KyivOperativ

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. В четверг на Гостомельском шоссе на выезде из Киева грузовой автомобиль врезался в придорожное кафе.

    По предварительной информации, водитель грузовика MAN пытался избежать столкновения и вывернул на территорию заведения "Корчма".

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    "Водитель грузовика MAN отвлекся и не увидел, что водитель седельного тягача, который ехал перед ним, остановился на красный сигнал светофора. Водитель MAN бьет по тормозам, но уже поздно — он въезжает в фуру, от чего его авто отбрасывает в ресторан Корчма", — говорится на странице сообщества "Киев Оперативный" в Facebook.

    Фото facebook.com/KyivOperativ
    Грузовик на Гостомельском шоссе под Киевом врезался в придорожное кафе

    При аварии никто не пострадал.

    Напомним, на трассе Одесса — Мелитополь — Новоазовск в Херсонской области грузовик врезался в пассажирский автобус, который перевозил 19 человек.
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