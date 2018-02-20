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    В Эстонии пассажирский поезд протаранил грузовик. Фотофакт

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    В результате ДТП с рельсов сошел первый вагон и локомотив поезда, а грузовик был серьезно деформирован. Потребовалась помощь спасателей, чтобы достать водителя из кабины.
    В Эстонии пассажирский поезд столкнулся на переезде с грузовиком Scania
    delfi.ee

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. В Эстонии пассажирский поезд врезался на переезде в грузовиком Scania, в результате чего девять человек были госпитализированы с травмами, сообщает Delfi.

    Сообщается, что поезд шел из Рийзипере в Таллин. На переезде Кулна он столкнулся с грузовиком.

    В результате ДТП с рельсов сошел первый вагон и локомотив поезда, а грузовик был серьезно деформирован. Потребовалась помощь спасателей, чтобы достать водителя из кабины.

    delfi.ee/
    В Эстонии пассажирский поезд столкнулся на переезде с грузовиком Scania

    Девять человек доставлены в больницу. Двое из них – водитель грузовика и машинист поезда, они в тяжелом состоянии. Участок дороги на месте ДТП будет закрыт минимум на сутки.

    delfi.ee
    В Эстонии пассажирский поезд столкнулся на переезде с грузовиком Scania

    Правохранители сейчас выясняют все обстоятельства аварии.

    Напомним, ранее в Брюсселе сошел с рельсов товарный поезд, позже он выехал на дорогу. По данным властей, никто не пострадал.

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