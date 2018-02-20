В Эстонии пассажирский поезд протаранил грузовик. Фотофакт

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. В Эстонии пассажирский поезд врезался на переезде в грузовиком Scania, в результате чего девять человек были госпитализированы с травмами, сообщает Delfi.

Сообщается, что поезд шел из Рийзипере в Таллин. На переезде Кулна он столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП с рельсов сошел первый вагон и локомотив поезда, а грузовик был серьезно деформирован. Потребовалась помощь спасателей, чтобы достать водителя из кабины.

delfi.ee/ В Эстонии пассажирский поезд столкнулся на переезде с грузовиком Scania

Девять человек доставлены в больницу. Двое из них – водитель грузовика и машинист поезда, они в тяжелом состоянии. Участок дороги на месте ДТП будет закрыт минимум на сутки.

delfi.ee В Эстонии пассажирский поезд столкнулся на переезде с грузовиком Scania

Правохранители сейчас выясняют все обстоятельства аварии.

Напомним, ранее в Брюсселе сошел с рельсов товарный поезд, позже он выехал на дорогу. По данным властей, никто не пострадал.