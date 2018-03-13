В Турции пассажирский автобус врезался в грузовик и сгорел, погибли люди

Фото ntv.com.tr

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. По меньшей мере 6 человек погибли и 19 получили ранения при крупной аварии с участием автобуса в провинции Чорум на севере Турции, передает во вторник телеканал NTV.

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Сообщается, что рейсовый автобус, следовавший из Стамбула в Токат, около 5.00 (по Киеву) врезался в припаркованный на обочине грузовик, перевозивший трубы. После этого автобус загорелся.

Фото ntv.com.tr В Турции столкнулся с грузовиком и сгорел пассажирский автобус

Состояние части раненых вызывает опасение, отмечает телеканал.

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Позднее было сообщено, что число погибших выросло до 10 человек.