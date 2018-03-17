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    Первые результаты непогоды: в Западной Украине перевернулись два автобуса

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    Полиция Львовской области утром 17 марта передает, что на трассах Киев - Чоп и Львов - Коваль произошла серия аварий, связанных с тяжелыми погодными условиями и гололедом.
    Автобус перевернулся в Львовской области. Архивное фото
    Фото Varta-1

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Во Львовской области утром в субботу произошли две аварии, связанные с резким ухудшением погоды, сообщает сотрудник регионального управления Национальной полиции Игорь Зинкевич.

    Момент столкновения ВАЗа и автобуса на трассе под Львовом
    Facebook Игоря Зинкевича
    Опубликовано видео смертельного столкновения "ВАЗа" и автобуса

    Напомним, что "Укравтордор" и украинские синоптики выпустили штормовое предупреждение о резком ухудшении погодных условий по всей территории страны. Ожидаются обильные снегопады и метели, на дорогах гололед, налипание мокрого снега.

    По его словам, на трассе Львов — Ковель возле поворота на Угринов из-за сильного гололеда две машины опрокинулись в кювет. "Дорога стекло. Две машины в кювете", — сообщает Зинкевич.

    Также есть информация о перевернувшемся автобусе и микроавтобусе на трассе Киев — Чоп.

    "Траса Киев — Чоп район с. Орява (Плай) со слов водителей перевернулся рейсовый автобус, сейчас о пострадавших нет информации. Также пишут, что в селе Коростев перевернулся спринтер (микроавтобус Mercedes Sprinter — ред), по словам очевидцев", — написал Зинкевич на своей странице в Facebook.

    Ранее сообщалось, что в ночь с 18 на 19 марта Украину ожидает резкое похолодание, температура в некоторых регионах опустится до минус 13. Весенние морозы обусловлены антициклоном, который будет определять погоду в Украине с 16 по 20 марта.

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