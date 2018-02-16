В Санкт-Петербурге угнали грузовик с 2,5 тыс буханок хлеба

Канал Video Store на youtube Детская шалость с петардой и канализацией в Китае Неизвестные угнали грузовик с 2,5 тысячи буханок хлеба в Красносельском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Пятнадцатого февраля в полицию Красносельского района Санкт-Петербурга обратился 43-летний водитель логистической компании с заявлением о том, что вечером в минувшую среду неизвестный злоумышленник тайно похитил грузовой автомобиль "Volvo" с прицепом, который был припаркован у дома 32 по проспекту Кузнецова. В автомобиле находилась хлебобулочная продукция в количестве 2,5 тысячи штук", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража), максимальная санкция – два года лишения свободы.

Напомним, ранее польская полиция задержала 35-летнего мужчину, совершившего угон товарного поезда.