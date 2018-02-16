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    В Санкт-Петербурге угнали грузовик с 2,5 тыс буханок хлеба

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    В полицию Красносельского района Санкт-Петербурга обратился 43-летний водитель логистической компании с заявлением об угоне грузового автомобиля с прицепом. В автомобиле находилась хлебобулочная продукция в количестве 2,5 тысячи штук.
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    КИЕВ, 16 фев – РИА Новости Украина. Неизвестные угнали грузовик с 2,5 тысячи буханок хлеба в Красносельском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

    "Пятнадцатого февраля в полицию Красносельского района Санкт-Петербурга обратился 43-летний водитель логистической компании с заявлением о том, что вечером в минувшую среду неизвестный злоумышленник тайно похитил грузовой автомобиль "Volvo" с прицепом, который был припаркован у дома 32 по проспекту Кузнецова. В автомобиле находилась хлебобулочная продукция в количестве 2,5 тысячи штук", — говорится в сообщении.

    Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража), максимальная санкция – два года лишения свободы.

    Напомним, ранее польская полиция задержала 35-летнего мужчину, совершившего угон товарного поезда.

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