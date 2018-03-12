В Одессе дезертир совершил ДТП, пять человек пострадали

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. В Одессе на улице Бугаевского столкнулись три автомобиля, в результате чего пострадали пять человек.
Об этом УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.
Водитель автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилями "ВАЗ" и Nissan.
"В результате столкновения 5 человек обратились за медицинской помощью. Правоохранители выяснили, что водитель Volkswagen находился в состоянии алкогольного опьянения, а так же — в розыске за дезертирство ", — говорится в сообщении полиции.
Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП и привлечения виновных.
Ранее сообщалось, что авария в Днепропетровской области унесла жизни трех человек.