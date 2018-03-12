В Одессе дезертир совершил ДТП, пять человек пострадали

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. В Одессе на улице Бугаевского столкнулись три автомобиля, в результате чего пострадали пять человек.

Об этом УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.

Водитель автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилями "ВАЗ" и Nissan.

"В результате столкновения 5 человек обратились за медицинской помощью. Правоохранители выяснили, что водитель Volkswagen находился в состоянии алкогольного опьянения, а так же — в розыске за дезертирство ", — говорится в сообщении полиции.

Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП и привлечения виновных.

Ранее сообщалось, что авария в Днепропетровской области унесла жизни трех человек.