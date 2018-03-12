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    В Одессе дезертир совершил ДТП, пять человек пострадали

    (обновлено: )123
    В полиции сообщили, что в результате аварии 5 человек обратились за медицинской помощью. Правоохранители выяснили, что водитель Volkswagen находился в состоянии алкогольного опьянения, а так же - в розыске за дезертирство.
    На месте ДТП в Одессе
    unn.com.ua

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. В Одессе на улице Бугаевского столкнулись три автомобиля, в результате чего пострадали пять человек.

    Об этом УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.

    Водитель автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилями "ВАЗ" и Nissan.

    "В результате столкновения 5 человек обратились за медицинской помощью. Правоохранители выяснили, что водитель Volkswagen находился в состоянии алкогольного опьянения, а так же — в розыске за дезертирство ", — говорится в сообщении полиции.

    Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП и привлечения виновных.

    Ранее сообщалось, что авария в Днепропетровской области унесла жизни трех человек.

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