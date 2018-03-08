В Киеве произошло масштабное ДТП, столкнулись 7 авто

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КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. В Киеве на бульваре Дружбы народов в Киеве произошло ДТП с участием семи автомобилей, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

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"Массовое ДТП в Киеве на бул. Дружбы народов, в направлении моста Патона. Предварительно, столкнулись 7 авто. Без пострадавших", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что автомобиль из кортежа президента Петра Порошенко сбил пенсионера в центре Киева. ДТП произошло около 11.45. По данным свидетелей, пенсионер пострадал, но смог подняться самостоятельно. Он был госпитализирован.

В полиции сообщили, что мужчина внезапно вышел на проезжую часть улицы на запрещающий сигнал регулировщика. Порошенко поручил оказать помощь пострадавшему пенсионеру.