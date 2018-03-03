В Черниговской области отравились 16 школьников

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Правоохранители открыли уголовное производство по факту отравления школьников в Черниговской области, сообщает пресс-служба региональной полиции.

Полиция и прокуратура Черниговской в ​​рамках открытого уголовного производства устанавливают причину вспышки острой кишечной инфекции в общеобразовательной Борзнянской школе-интернате. Пострадали ученики 1, 4, 6, 9 и 10 классов, госпитализированы 16 школьников.

Состояние детей оценивается как легкой и средней тяжести. Специалисты Черниговского областного лабораторного центра министерства здравоохранения проводят противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия, лабораторные исследования.

Полиция и прокуратура Черниговской устанавливают причину вспышки острой кишечной инфекции, продолжаются противоэпидемические мероприятия.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 137 Уголовного кодекса Украины (невыполнение или ненадлежащее выполнение профессиональных или служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло существенный вред здоровью потерпевшего) — наказывается штрафом от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Напомним, ранее в Киеве после употреблении суши в одном из столичных заведений в больницу обратились пять человек с симптомами отравления.