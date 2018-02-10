Если отравили собаку. Первая помощь

При отравлении собака начинает хватать воздух, нарушается координация движения, животное начинает биться в конвульсиях, изо рта льется пена. В таком случае на спасение собаки есть максимум минут 20. Необходимо как можно скорее вколоть животному внутримышечно витамин В6 или комплекс витаминов В в любом количестве и отвести в ближайшую ветеринарную клинику.

Владельцам собак рекомендуют носить с собой такую экстренную аптечку, способную спасти жизнь вашего любимца.

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