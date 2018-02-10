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    Если отравили собаку. Первая помощь

    (обновлено: )25120
    В последнее время в Украине участились случаи отравления собак. На улицах травятся как бездомные, так и домашние питомцы. Подробнее о первой помощи животному - в инфографике РИА Новости Украина.
    Отравление собаки. Первая помощь
    РИА Новости Украина

    При отравлении собака начинает хватать воздух, нарушается координация движения, животное начинает биться в конвульсиях, изо рта льется пена. В таком случае на спасение собаки есть максимум минут 20. Необходимо как можно скорее вколоть животному внутримышечно витамин В6 или комплекс витаминов В в любом количестве и отвести в ближайшую ветеринарную клинику. 

    Владельцам собак рекомендуют носить с собой такую экстренную аптечку, способную спасти жизнь вашего любимца. 

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