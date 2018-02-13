наверх
13.02.201822:29
Курсы валют НБУ
  • USD26.84- 0.22
  • EUR32.91- 0.29
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Под Харьковом семья с детьми погибла от отравления угарным газом

    (обновлено: )23102
    Пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает, что предполагаемая причина гибели - отравление угарным газом от отопительного котла.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Оstro.org

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Четыре человека, из них двое детей, погибли в результате отравления угарным газом в Харьковской области, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

    Больница
    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк
    Травиться подано! Массовые отравления как норма

    "Возгорание на месте происшествия не было обнаружено. Предполагаемая причина гибели — отравление угарным газом от отопительного котла", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, ЧП произошло во вторник в частном доме в городе Змиев, погибли двое взрослых и двое детей (двух и восьми лет). На месте работали спасатели и полиция.

    Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске 30 декабря в результате отравления угарным газом погибла целая семья – 2 взрослых и 4 детей. Самому младшему не исполнилось и года.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Саакашвили
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Украины Петр Порошенко на переговорах в Минске.
    Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Болельщицы КНДР на Олимпиаде-2018
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?