Под Харьковом семья с детьми погибла от отравления угарным газом

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Четыре человека, из них двое детей, погибли в результате отравления угарным газом в Харьковской области, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Возгорание на месте происшествия не было обнаружено. Предполагаемая причина гибели — отравление угарным газом от отопительного котла", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, ЧП произошло во вторник в частном доме в городе Змиев, погибли двое взрослых и двое детей (двух и восьми лет). На месте работали спасатели и полиция.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске 30 декабря в результате отравления угарным газом погибла целая семья – 2 взрослых и 4 детей. Самому младшему не исполнилось и года.