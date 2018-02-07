В Львове пять человек отравились пиццей

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Пять человек во Львове были госпитализированы с пищевым отравлением, сообщила пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

Как стало известно, пострадавшие были госпитализированы во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу накануне в 22:35. Среди них двое детей. Предварительный диагноз – "острая кишечная инфекция".

По информации ОГА, пострадавшие ели пиццу с салями и сыром в городской пиццерии.

Сейчас состояние пострадавших оценивается как средней тяжести. Продолжаются лечебно-диагностические мероприятия.

Ранее сообщалось, что три человека попали в больницу во Львовской области из-за отравления вяленой рыбой.