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    В Львове пять человек отравились пиццей

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    По информации Львовской обладминистрации, пострадавшие пять человек ели пиццу с салями и сыром в городской пиццерии. Сейчас состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.
    Пицца
    wikipedia

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Пять человек во Львове были госпитализированы с пищевым отравлением, сообщила пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

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    Как стало известно, пострадавшие были госпитализированы во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу накануне в 22:35. Среди них двое детей. Предварительный диагноз – "острая кишечная инфекция".

    По информации ОГА, пострадавшие ели пиццу с салями и сыром в городской пиццерии.

    Сейчас состояние пострадавших оценивается как средней тяжести. Продолжаются лечебно-диагностические мероприятия.

    Ранее сообщалось, что три человека попали в больницу во Львовской области из-за отравления вяленой рыбой.

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