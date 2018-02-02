Под Одессой люди массово отравились в пиццерии

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. В Черноморске Одесской области шесть человек попали в больницу с острым пищевым отравлением после посещения пиццерии, сообщает Первый информационный портал Черноморска.

Пятерым из пострадавших поставили диагноз "сальмонеллез".

Все пострадавшие написали заявление в полицию, подтвердив, что почувствовали себя плохо после посещения кафе "Итальянский квартал".

"В данный момент начальник отдела торговли Александр Михайлюченко, представители СЭС и полиции прибыли в кафе для снятия проб. Но администрация заведения отказывается впустить представителей служб на кухню", – говорится в сообщении.

"После взятия проб лабораторные исследования будут длиться пять-семь дней. Все это время кафе может продолжать работать и принимать посетителей", – пишет издание.

По данному факту открыто уголовное производство по статье "нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений". Если вину сотрудников пиццерии докажут, ее владельцу грозит штраф.

Ранее пять человек попали в больницу с пищевым отравлением во Львовской области.