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    Под Одессой люди массово отравились в пиццерии

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    Пятерым из пострадавших поставили диагноз "сальмонеллез". Все они написали заявление в полицию, подтвердив, что почувствовали себя плохо после посещения кафе "Итальянский квартал".
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Оstro.org

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. В Черноморске Одесской области шесть человек попали в больницу с острым пищевым отравлением после посещения пиццерии, сообщает Первый информационный портал Черноморска.

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    Пятерым из пострадавших поставили диагноз "сальмонеллез". 

    Все пострадавшие написали заявление в полицию, подтвердив, что почувствовали себя плохо после посещения кафе "Итальянский квартал".

    "В данный момент начальник отдела торговли Александр Михайлюченко, представители СЭС и полиции прибыли в кафе для снятия проб. Но администрация заведения отказывается впустить представителей служб на кухню", – говорится в сообщении.

    "После взятия проб лабораторные исследования будут длиться пять-семь дней. Все это время кафе может продолжать работать и принимать посетителей", – пишет издание.

    По данному факту открыто уголовное производство по статье "нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений". Если вину сотрудников пиццерии докажут, ее владельцу грозит штраф.

    Ранее пять человек попали в больницу с пищевым отравлением во Львовской области.

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