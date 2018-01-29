Пять человек отравились на отдыхе во Львовской области

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Пять человек попали в больницу с пищевым отравлением во Львовской области, сообщила в понедельник пресс-служба областной государственной администрации.

"В 02.17 28 января в медицинский пункт Львовского железнодорожного вокзала с симптомами острой кишечной инфекции обратились за помощью пять человек, из них двое детей (все жители города Одесса), которые после осмотра в состоянии средней тяжести были госпитализированы во Львовскую областную клиническую больницу", — говорится в сообщении.

Смотрите также: Красавица из Днепра поражает поклонников cвоими формами

По данным Львовской областной администрации, все заболевшие возвращались с отдыха в поселке Славское во Львовской области, они проживали в гостинице "Скала", где именно они питались перед тем, как заболели, указать не смогли.

Ранее в частном пансионате "Алексик" курортного Трускавца отравились 12 детей.