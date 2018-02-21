В Киеве пять человек отравились после употребления суши

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КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. В Киеве после употреблении суши в одном из столичных заведений в больницу обратились пять человек с симптомами отравления, сообщает Госпотребслужба столицы.

"За период с 15 по 19 февраля госучреждением "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины» зарегистрировано 5 случаев заболевания острой кишечной инфекцией. По состоянию на 19 февраля трое больных госпитализированы в медучреждения. Специалистами Держспоживслужби проводится отбор образцов объектов санитарных мероприятий для проведения лабораторных исследований", — сообщает служба.

Установлено, что все заболевшие связывают свое заболевание с употреблением суши "Филадельфия", приобретенных в заведении общественного питания. В то же время, заведение не уточняется.

Напомним, что летом 2017 года в Киеве произошло массовое отравление суши среди посетителей одного из ресторанов восточной кухни. Тогда сообщалось о 38 людях, которые отравились едой в заведениях общественного питания в Киеве. У четырех человек, госпитализированных с отравлением после употребления суши, был подтвержден диагноз "сальмонеллез".