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    Смерть под Днепром. Пять человек отравились неизвестным веществом - СМИ

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    Жертвы алкоголя. Смертельное отравление в Харьковской области (161)

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    По информации полиции, основная версия гибели пятерых человек в Днепропетровской области — отравление неизвестным веществом, рассматриваются версии отравление газом или некачественным алкоголем.
    Скорая помощь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Полиция расследует загадочную смерть пяти человек в селе Аулы, что в Днепропетровской области. Тела обнаружил хозяин дома, когда утром вернулся с работы, сообщают "ФАКТЫ".

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    "Обычно, подъезжая к дому, мужчина всегда сигналил, чтобы его гражданская жена открыла ворота, — сообщил источник в правоохранительных органах. — Так было и на этот раз. Когда к воротам никто не вышел, мужчина открыл их сам, вошел в дом и обнаружил труп своей гражданской жены, а также тела еще трех мужчин и женщины. Все они местные жители в возрасте примерно от 30 до 45 лет.

    Тела в неестественных позах лежали по всему дому, два из них — в ванной комнате. В доме был почти идеальный порядок, вещи не раскиданы, но сильно пахло газом".

    По информации СМИ, хозяйка дома работала медсестрой в местной больнице. Семья считалась благополучной.

    "В настоящее время основная версия гибели пятерых человек — отравление неизвестным веществом, — рассказала пресс-офицер управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская. — Пока точных причин смерти сказать не можем. Но не исключаем, что это могло быть как отравление газом, так и некачественным алкоголем. Уже было произведено вскрытие. Но для того, чтобы знать точную причину смерти, нужна гистологическая экспертиза, на которую может уйти месяц".

    При этом в полиции отклонили версию об отравлении наркотиками. Открыто уголовное производство по статье "Убийство", хотя пока происшествие рассматривается в первую очередь как несчастный случай.

    Ранее сообщалось, что не менее 12 человек погибли в Доминиканской республике в результате отравления поддельным ромом в провинции Элиас-Пинья.

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