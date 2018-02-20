Смерть под Днепром. Пять человек отравились неизвестным веществом - СМИ

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Полиция расследует загадочную смерть пяти человек в селе Аулы, что в Днепропетровской области. Тела обнаружил хозяин дома, когда утром вернулся с работы, сообщают "ФАКТЫ".

"Обычно, подъезжая к дому, мужчина всегда сигналил, чтобы его гражданская жена открыла ворота, — сообщил источник в правоохранительных органах. — Так было и на этот раз. Когда к воротам никто не вышел, мужчина открыл их сам, вошел в дом и обнаружил труп своей гражданской жены, а также тела еще трех мужчин и женщины. Все они местные жители в возрасте примерно от 30 до 45 лет.

Тела в неестественных позах лежали по всему дому, два из них — в ванной комнате. В доме был почти идеальный порядок, вещи не раскиданы, но сильно пахло газом".

По информации СМИ, хозяйка дома работала медсестрой в местной больнице. Семья считалась благополучной.

"В настоящее время основная версия гибели пятерых человек — отравление неизвестным веществом, — рассказала пресс-офицер управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская. — Пока точных причин смерти сказать не можем. Но не исключаем, что это могло быть как отравление газом, так и некачественным алкоголем. Уже было произведено вскрытие. Но для того, чтобы знать точную причину смерти, нужна гистологическая экспертиза, на которую может уйти месяц".

При этом в полиции отклонили версию об отравлении наркотиками. Открыто уголовное производство по статье "Убийство", хотя пока происшествие рассматривается в первую очередь как несчастный случай.

Ранее сообщалось, что не менее 12 человек погибли в Доминиканской республике в результате отравления поддельным ромом в провинции Элиас-Пинья.