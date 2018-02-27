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    Фото дня. Стычки под Радой: силовики vs митингующие

    (обновлено: )67260
    В Киеве во вторник у здания Верховной Рады было горячо. Произошли столкновения между силовиками и митингующими из палаточного городка.
    Столкновения под Радой
    facebook.com/Alexandr2013

    В Киеве во вторник у здания Верховной Рады было горячо. Произошли столкновения между силовиками и митингующими из палаточного городка.

    Известно о 14 пострадавших правоохранителей. 

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    "В настоящее время установлено, что в результате событий возле Верховной рады пострадали 14 полицейских. У пострадавших травмы различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

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    По словам пресс-секретаря МВД Артема Шевченко, стычки начались после того, как митингующие попытались поджечь шины. Силовики попытались им помешать, митингующие начали бросать бутылки с зажигательной смесью и камни. Ранее сообщалось о 13 пострадавших.

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