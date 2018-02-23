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    Захват санатория в Одессе: атаку отбили, завели дело

    (обновлено: )30811
    Сейчас санаторий разблокирован, захватчики удалились. Правоохранители провели осмотр помещений и зафиксировали нанесенный учреждению материальный ущерб: выбитые двери и замки.
    С места захвата санатория в Одессе
    Таймер

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Захватившие админкорпус санатория "Лермонтовский" люди покинули территорию учреждения, сообщает ТАЙМЕР.

    Сообщается, что трех человек задержала полиция.

    Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.
    Тарас Загородний, facebook
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    Полицейские обещают, что после завершения следственных действий внутри санатория, предприятие возобновит работу.

    Между тем, как сообщает "Думская", полиция начала уголовное производство по факту захвата санатория.

    По данным ГУНП, случившееся квалифицировали по статье 356 — "самоуправство".

    Отмечается, что сейчас санаторий разблокирован, захватчики удалились. Правоохранители провели осмотр помещений и зафиксировали нанесенный учреждению материальный ущерб: выбитые двери и замки.

    "Полиция не вмешивается в хозяйственный конфликт, но в то же время не даст нарушать общественный порядок и действовать нецивилизованными силовыми методами кому бы то ни было", — заявил советник начальника ГУНП Руслан Форостяк.

    Таймер
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    Ранее сообщалось, что 23 февраля сотрудники одной из охранных фирм Одессы выломали ворота в санаторий "Лермонтовский", и заняли здание.

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