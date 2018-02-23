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    Неизвестные захватили санаторий в Одессе - СМИ

    (обновлено: )102314
    В настоящий момент в санатории отключено электроснабжение, неизвестные патрулируют территорию санатория. Сотрудников предприятия за ворота не пускает полиция.
    Неизвестные захватили санаторий в Одессе
    Таймер

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. В пятницу утром, 23 февраля, сотрудники одной из охранных фирм Одессы выломали ворота в санаторий "Лермонтовский", и заняли здание, сообщает "ТАЙМЕР" со ссылкой на администрацию санатория.

    Сообщается, что захват произошёл около 6:00. По предварительной информации, его осуществляли сотрудники фирмы охранной фирмы "Зевс".

    В настоящий момент в санатории отключено электроснабжение, неизвестные патрулируют территорию санатория. Сотрудников предприятия за ворота не пускает полиция.

    Таймер
    Неизвестные захватили санаторий в Одессе

    Полицейские объясняют это тем, что хотят предотвратить возможные конфликты между захватчиками и сотрудниками "Лермонтовского". На месте также присутствует начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин.

    Таймер
    Неизвестные захватили санаторий в Одессе

    Сейчас к зданию стягиваются сотрудники санатория и их сторонники.

    Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что сотрудники полиции задержали в Полтавской области около 40 рейдеров.

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