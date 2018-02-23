Неизвестные захватили санаторий в Одессе - СМИ

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. В пятницу утром, 23 февраля, сотрудники одной из охранных фирм Одессы выломали ворота в санаторий "Лермонтовский", и заняли здание, сообщает "ТАЙМЕР" со ссылкой на администрацию санатория.

Сообщается, что захват произошёл около 6:00. По предварительной информации, его осуществляли сотрудники фирмы охранной фирмы "Зевс".

В настоящий момент в санатории отключено электроснабжение, неизвестные патрулируют территорию санатория. Сотрудников предприятия за ворота не пускает полиция.

Таймер Неизвестные захватили санаторий в Одессе

Полицейские объясняют это тем, что хотят предотвратить возможные конфликты между захватчиками и сотрудниками "Лермонтовского". На месте также присутствует начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин.

Таймер Неизвестные захватили санаторий в Одессе

Сейчас к зданию стягиваются сотрудники санатория и их сторонники.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что сотрудники полиции задержали в Полтавской области около 40 рейдеров.