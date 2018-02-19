ВСУ сообщили о подрыве ополченцев на собственных минах в Донбассе

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. ВСУ заявили, что один ополченец погиб и еще один ранен из-за подрыва на собственных минно-взрывных заграждениях в Донбассе в воскресенье.

"Сегодня, 18 февраля, возле передовых позиций сил АТО на Светлодарской дуге на собственных минно-взрывных заграждениях подорвались двое боевиков так называемой 7 отдельной мотострелковой бригады незаконных вооруженных формирований", — говорится в сообщении пресс-центра штаба военной операции в Facebook.

Как утверждает пресс центр, оба боевика — граждане Российской Федерации: погиб Любинов Владимир Владимирович, 1988 года рождения, житель Краснодарского края, минно-взрывные ранения получил Михайлов Сергей Валерьевич, 1972 года рождения, житель города Астрахань.

Силовики считают, что ополченцы и СМИ будут пытаться обвинить военных в нарушении минских договоренностей и "припишут гибель и ранения боевиков украинским защитникам".

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.