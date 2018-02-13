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    На угледобывающее предприятие в Донбассе пришли вооруженные люди - Волынец

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    Как сообщают представители городской организация Независимого профсоюза горняков Украины города Мирноград, на госпредприятии "Мирноградугуль" сейчас идут обыски, написал Михаил Волынец.
    Госпредприятие Мирноградуголь (Красноармейскуголь)
    Михаил Волынец в Facebook

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Вооруженные люди проводят обыски на угледобывающем госпредприятии "Мирноградуголь" в Донецкой области, заявил во вторник глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

    "Как сообщают представители городской организация Независимого профсоюза горняков Украины города Мирноград, на госпредприятии "Мирноградугуль" сейчас идут обыски", — написал Волынец на своей странице в Facebook.

    Скриншот сообщения

     

    По его словам, вооруженные люди не выпускают работников из здания.

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    Напомним, в начале ноября прошлого года горняки госпредприятия "Мирноградуголь" (до 2017 года "Красноармейскуголь") в Донецкой области получили зарплаты и прекратили голодовку.

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