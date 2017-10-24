Шахтеры без зарплаты. Проблема в смотрящих - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Накануне на шахте "1/3 Новогродовская" госпредприятия "Селидовуголь" в Донецкой области 34 горняка первой смены отказались подниматься на поверхность из-за невыплаты им зарплаты. Шахтеры согласились временно прекратить акцию только после того, как руководство пообещало рассчитаться с долгами до 24 октября. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По данным местной прокуратуры, которая открыла уголовное производство по факту невыплаты заработной платы горнякам, работникам задолжали более 3 млн грн за последних два месяца. Сейчас Министерство энергетики и угольной промышленности совместно с Министерством финансов отрабатывают механизм, который позволит на следующей неделе погасить все текущие долги горнякам государственных угольных шахт. Общая сумма 500 млн грн.

Подробнее о происходящем и причинах невыплаты зарплат шахтерам рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы глава первичной профсоюзной организации Независимого профсоюза горняков Украины шахты "1/3 Новогродовская" Сергей Павлов.

Сколько человек работает на шаште "Новгородовская"?

На шахте "1/3 Новогродовская" коллектив составляет три тысячи человек.

Какие объяснения дает руководство о невыплате им зарплаты?

Нет дотаций, на угольщиков не выделяется дотация. Поэтому не дают деньги. Но это банальные отговорки. Просто сейчас у власти стоят люди не компетентные в работе с углем, и это уже продолжается со времен власти Януковича. Власть поменялась, вертикаль осталась одна и та же – это смотрящие, которые дерибанят угольную промышленность во все стороны и отмывают таким образом не только миллионы, но и, наверное, миллиарды.

Что вы имеете ввиду?

На Новогродовской шахте завышенные тендера. При власти Януковича еще это было, теперь по вертикали перешли к новой власти так называемой, к новым смотрящим и трехтысячный коллектив остался у разбитого корыта. Теперь коллектив, который в год добывает миллионы тонн угля и способствует энергетической независимости, просит и клянчит каждый месяц деньги у руководства. Если нам дать развитие, мы сами будем себя окупать и сами себя содержать, платить себе зарплату, платить все налоги и обеспечивать энергетическую независимость.

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Наблюдались ли раньше задержки по выплате зарплаты?

Это постоянно. Нам дают дотацию на полгода, это время нет задержек, а потом дотация заканчивается, мы просим или порядка пяти миллиардов или дайте нам развиться. Этих денег не выделяют, на 2018 год вообще ноль дотации, ноль на развитие. Смотрящие хотят угробить угольную промышленность, так пусть скажут, что нам им не надо. Легче закупать уголь в США, Пенсильвании, кормить американских шахтеров, чем своих. Пусть строят заводы, пароходы, мы будем там работать.

Подобная ситуация наблюдается только на одной шахте предприятия "Селидовуголь"?

"Селидовуголь" — это все четыре шахты, которые имеют одинаковую задолженность по зарплате. За август, сентябрь и уже надо платить аванс октября. Поэтому вчера 34 горняка залегли в шахте и хотели сделать бессрочную забастовку, но приехал гендиректор и пообещал выплатить, вроде движение пошло. Вы сами сказали в эфире, что шахтерам должны 500 миллионов, но только 305 млн выделили. Это опять закроют август и сентябрь, октябрь, ноябрь, а потом опять начнутся голодные бунты, забастовки и невыезды.

Появилась информация, что в развитие двух шахт госпредприятия "Селидовуголь" — шахту имени Котляревского и "1/3 Новогродовская", были вложены немалые средства из бюджета, поскольку угольных запасов этих шахт должно хватить еще на долгие годы работы. Однако, во время правления президента Януковича все перспективные угольные пласты в шахтах были отобраны в пользу частной структуры, которая принадлежит сыну Януковича — Александру. Получив в собственность хороший участок недр, арендатор работу по подготовке добывающих рядов не проводил. Это правда?

Да. Вот смотрите. По закону Украины, если предприятие не проводит три года работы, оно возвращается в лоно государства и лоно того предприятия, в котором было. Мы и были таким вариантом. Геонадра воевали там, голодали при всех властях, но мы не можем вернуть эти пласты. Мы хотели с героем Украины, гарантом нашим встретится, может, он не знает об этой ситуации, так мы ему расскажем про уголь, угольную промышленность в глаза, потому что украл Янукович, а перешло к новой власти. И весь город Новогородовка остался у разбитого корыта.

Какими будут действия протестующих, если задолженность не погасят?

Движение по счетам вроде как пошло, пообещал нам генеральный директор до вторника погасить август и сентябрь. Если во вторник не будет до шести часов погашена зарплата, то будем продолжать снова голодные бунты и забастовки в рамках Уголовного кодекса Украины.

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Ранее шахтеры из Нововолынска, пытаясь добиться погашения 4,5 млн гривен долгов по зарплате, заблокировали движение транспорта на контрольно-пропускном пункте "Ягодин" на границе с Польшей.