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    Под Херсоном трое мужчин изрезали таксиста ножом

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (218)

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    По данным местного издания, нападение произошло возле села Тягинка, когда пассажиры попросили остановить машину, чтобы "подышать свежим воздухом". Пострадавший водитель госпитализирован, все трое злоумышленников задержаны.
    Нож. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Трое мужчин, которые сели в такси в Херсоне и попросили отвезти их в Белозерский район, по дороге напали на водителя и пытались угнать его автомобиль, сообщает местное издание Kherson.net.ua.

    Женщина с ножом
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    "Возле села Тягинка троица попросила остановить машину, чтобы подышать свежим воздухом. Когда водитель остановился, злоумышленники напали на него, несколько раз ударили ножом, забрали 800 гривен, золотую цепочку и мобильный", — говорится в сообщении.

    Злоумышленники хотели угнать автомобиль, однако не смогли его завести, чем воспользовался водитель. Он выбежал на трассу, и пока пытался остановить машины, мужчины скрылись.

    Позже они были задержаны после попытки купить алкоголь за деньги, которые были в крови. Ими оказались ранее судимые молодые люди от 24 до 26 лет.

    На данный момент пострадавший водитель находится в больнице.

    Ранее правоохранители задержали двоих хулиганов, спровоцировавших конфликт в одном из кафе Приморского района в Одессе, один из них угрожал пистолетом.

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