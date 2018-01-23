Мужчина с ножом напал на полицейских в бельгийском Генте

КИЕВ, 23 янв – РИА Новости Украина. Бельгийские полицейские открыли огонь по мужчине, который напал на них с ножом на железнодорожном вокзале в городе Гент во Фландрии, сообщило издание Le Soir.

Неизвестный был доставлен в больницу. Как отмечает издание, прокуратура считает инцидент "серьезным".

В свою очередь, телерадиокомпания RTBF приводит слова представителя прокуратуры Гента Ан Сконьянс, заявившей, что "жизнь мужчины находится в опасности".

Le Soir Мужчина с ножом напал на полицейских в Бельгии

Представитель полиции Гента пока не смог подтвердить РИА Новости эту информацию, сообщив, что направляется на место происшествия.

В федеральной прокуратуре Бельгии, которой передаются дела, связанные с терроризмом, сообщили, что "это дело пока не расследуется на федеральном уровне".

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