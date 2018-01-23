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    Мужчина с ножом напал на полицейских в бельгийском Генте

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    Местные СМИ со ссылкой на представителя прокуратуры Гента Ан Сконьянс отмечают, что жизнь нападавшего "находится в опасности" после того, как полицейские открыли по нему огонь.
    Полиция Бельгии на месте происшествия
    Le Soir

    КИЕВ, 23 янв – РИА Новости Украина. Бельгийские полицейские открыли огонь по мужчине, который напал на них с ножом на железнодорожном вокзале в городе Гент во Фландрии, сообщило издание Le Soir.

    Неизвестный был доставлен в больницу. Как отмечает издание, прокуратура считает инцидент "серьезным".

    В свою очередь, телерадиокомпания RTBF приводит слова представителя прокуратуры Гента Ан Сконьянс, заявившей, что "жизнь мужчины находится в опасности".

    Le Soir
    Мужчина с ножом напал на полицейских в Бельгии

    Представитель полиции Гента пока не смог подтвердить РИА Новости эту информацию, сообщив, что направляется на место происшествия.

    В федеральной прокуратуре Бельгии, которой передаются дела, связанные с терроризмом, сообщили, что "это дело пока не расследуется на федеральном уровне".

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