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    Киев

    В киевской маршрутке мужчину ранили ножом за отказ подвинуться

    (обновлено: )21513
    Пострадавший, войдя в маршрутку, не сразу понял, что произошло, и уже люди в маршрутке ему сказали, что у него штанина разрезана и откуда сочилась кровь.
    Общественный транспорт Киева
    РИА Новости Украина Анна Иванова

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. В понедельник, 15 января, в киевской маршрутке между пассажирами возник конфликт, который закончился поножовщиной, сообщила очевидец в группе "Троещина" сети Instagram.

    Инцидент произошел возле ТЦ "Фестивальный" в Деснянском районе Киева.

    "Сегодня около 09:00 ехала на работу на маршруте № 414. Маршрутка была просто набита людьми. На Фестивальном вошел один мужчина и когда двери начали закрываться прибежал еще один и начал толкать того, чтобы он прошел, на что тот ответил: "Здесь некуда протолкнуться". Но второй мужчина, выражаясь нецензурно, все же влез в маршрутку", — говорится в сообщении.

    Сегодня около 09:00 ехала на работу на маршруте № 414, маршрутка была просто набита людьми, на Фестивальном вошел один мужчина и когда двери начали закрываться прибежал еще один и начал толкать того чтобы он прошел, на что тот ответил: —Здесь некуда протолкнуться! Второй мужчина выражаясь нецензурно все же влез в маршрутку! И продолжал оскорблять мужчину который не подвинулся вначале, в результате, ненормальный иными словами его назвать нельзя, проехав всего одну остановку вытолкал мужчину, нанес ему удар ножом в бицепс бедра и убежал. Мужчина войдя в маршрутку не сразу понял что произошло, уже люди в маршрутке ему сказали что у него штанина разрезана откуда сочилась кровь. Хочу попросить людей: — Будьте внимательны! В наше время, даже невинный ответ незнакомцу, может стоить Вам жизни!

    Публикация от Троещина, делимся новостями (@troyeshchyna)

     

    Сообщается, что мужчина продолжал оскорблять пассажира, который не подвинулся вначале. "В результате, ненормальный, иными словами его назвать нельзя, проехав всего одну остановку, вытолкал мужчину, нанес ему удар ножом в бицепс бедра и убежал", — рассказывает она.

    Пострадавший, войдя в маршрутку, не сразу понял, что произошло, и уже люди в маршрутке ему сказали, что у него штанина разрезана и откуда сочилась кровь.

    "Хочу попросить людей — будьте внимательны! В наше время даже невинный ответ незнакомцу может стоить Вам жизни", — подытожила женщина.

    Напомним, в запорожской маршрутке избили подростка за то, что он придержал освободившееся место в транспортном средстве.

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