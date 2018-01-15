В киевской маршрутке мужчину ранили ножом за отказ подвинуться

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. В понедельник, 15 января, в киевской маршрутке между пассажирами возник конфликт, который закончился поножовщиной, сообщила очевидец в группе "Троещина" сети Instagram.

Инцидент произошел возле ТЦ "Фестивальный" в Деснянском районе Киева.

"Сегодня около 09:00 ехала на работу на маршруте № 414. Маршрутка была просто набита людьми. На Фестивальном вошел один мужчина и когда двери начали закрываться прибежал еще один и начал толкать того, чтобы он прошел, на что тот ответил: "Здесь некуда протолкнуться". Но второй мужчина, выражаясь нецензурно, все же влез в маршрутку", — говорится в сообщении.

Сообщается, что мужчина продолжал оскорблять пассажира, который не подвинулся вначале. "В результате, ненормальный, иными словами его назвать нельзя, проехав всего одну остановку, вытолкал мужчину, нанес ему удар ножом в бицепс бедра и убежал", — рассказывает она.

Пострадавший, войдя в маршрутку, не сразу понял, что произошло, и уже люди в маршрутке ему сказали, что у него штанина разрезана и откуда сочилась кровь.

"Хочу попросить людей — будьте внимательны! В наше время даже невинный ответ незнакомцу может стоить Вам жизни", — подытожила женщина.

Напомним, в запорожской маршрутке избили подростка за то, что он придержал освободившееся место в транспортном средстве.