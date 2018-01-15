В киевской маршрутке мужчину ранили ножом за отказ подвинуться

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. В понедельник, 15 января, в киевской маршрутке между пассажирами возник конфликт, который закончился поножовщиной, сообщила очевидец в группе "Троещина" сети Instagram.
Инцидент произошел возле ТЦ "Фестивальный" в Деснянском районе Киева.
"Сегодня около 09:00 ехала на работу на маршруте № 414. Маршрутка была просто набита людьми. На Фестивальном вошел один мужчина и когда двери начали закрываться прибежал еще один и начал толкать того, чтобы он прошел, на что тот ответил: "Здесь некуда протолкнуться". Но второй мужчина, выражаясь нецензурно, все же влез в маршрутку", — говорится в сообщении.
Сегодня около 09:00 ехала на работу на маршруте № 414, маршрутка была просто набита людьми, на Фестивальном вошел один мужчина и когда двери начали закрываться прибежал еще один и начал толкать того чтобы он прошел, на что тот ответил: —Здесь некуда протолкнуться! Второй мужчина выражаясь нецензурно все же влез в маршрутку! И продолжал оскорблять мужчину который не подвинулся вначале, в результате, ненормальный иными словами его назвать нельзя, проехав всего одну остановку вытолкал мужчину, нанес ему удар ножом в бицепс бедра и убежал. Мужчина войдя в маршрутку не сразу понял что произошло, уже люди в маршрутке ему сказали что у него штанина разрезана откуда сочилась кровь. Хочу попросить людей: — Будьте внимательны! В наше время, даже невинный ответ незнакомцу, может стоить Вам жизни!
Сообщается, что мужчина продолжал оскорблять пассажира, который не подвинулся вначале. "В результате, ненормальный, иными словами его назвать нельзя, проехав всего одну остановку, вытолкал мужчину, нанес ему удар ножом в бицепс бедра и убежал", — рассказывает она.
Пострадавший, войдя в маршрутку, не сразу понял, что произошло, и уже люди в маршрутке ему сказали, что у него штанина разрезана и откуда сочилась кровь.
"Хочу попросить людей — будьте внимательны! В наше время даже невинный ответ незнакомцу может стоить Вам жизни", — подытожила женщина.
Напомним, в запорожской маршрутке избили подростка за то, что он придержал освободившееся место в транспортном средстве.