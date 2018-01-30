Дебош в магазине. В Днепре мужчина угрожал ножом и резал вены

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Один из посетителей супермаркета на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре угрожал людям ножом и разбрасывал товар, а при задержании начал резать себе вены, пишет Информатор.

Инцидент произошел в понедельник около 14:45.

По словам очевидцев, мужчина пришел в магазин в состоянии опьянения, ходил по залу и переворачивал товар на витринах. После замечания охраны порезал себе руку, купил чекушку водки и выпил всю прямо в супермаркете. Затем он достал нож и начал угрожать персоналу. Те, в свою очередь, нажали на кнопку охраны, и через несколько минут прибыла охранная служба.

dp.informator.ua Разбой в одном из супермаркетов Днепра, 29 января 2018

"Мы сразу начали применять меры по задержанию нарушителя, но тот сопротивлялся и побежал к выходу. На крыльце магазина лег и начал ножом резать себе вены на обеих руках. Мы оказали ему первую медицинскую помощь и задержали. Перегара от него я не слышал, но он был в неадекватном состоянии", — сообщил один из охранников.

По словам заместителя командира 1-го батальона Сергея Кривошеи, мужчина вел себя достаточно агрессивно. Его пришлось задерживать вшестером.

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Свидетели инцидента сообщили, что мужчина нанес себе два пореза на правой руке и один на левой. Никто из сотрудников магазина и прохожих не пострадал.

Мужчину забрала "скорая помощь". Предварительно, его жизни ничего не угрожает.

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На минувшей неделе конфликт произошел на территории яхт-клуба "Сич" в Днепре и завершился стрельбой.