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    Дебош в магазине. В Днепре мужчина угрожал ножом и резал вены

    (обновлено: )25210
    По данным местного издания, мужчина пришел в магазин в состоянии алкогольного опьянения, там он выпил еще одну бутылку. Затем хулиган начал приставать к персоналу, задерживать его пришлось шестерым.
    Разбой в одном из супермаркетов Днепра, 29 января 2018
    dp.informator.ua

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Один из посетителей супермаркета на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре угрожал людям ножом и разбрасывал товар, а при задержании начал резать себе вены, пишет Информатор.

    Инцидент произошел в понедельник около 14:45.

    По словам очевидцев, мужчина пришел в магазин в состоянии опьянения, ходил по залу и переворачивал товар на витринах. После замечания охраны порезал себе руку, купил чекушку водки и выпил всю прямо в супермаркете. Затем он достал нож и начал угрожать персоналу. Те, в свою очередь, нажали на кнопку охраны, и через несколько минут прибыла охранная служба.

    dp.informator.ua
    Разбой в одном из супермаркетов Днепра, 29 января 2018

    "Мы сразу начали применять меры по задержанию нарушителя, но тот сопротивлялся и побежал к выходу. На крыльце магазина лег и начал ножом резать себе вены на обеих руках. Мы оказали ему первую медицинскую помощь и задержали. Перегара от него я не слышал, но он был в неадекватном состоянии", — сообщил один из охранников.

    По словам заместителя командира 1-го батальона Сергея Кривошеи, мужчина вел себя достаточно агрессивно. Его пришлось задерживать вшестером.

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    Свидетели инцидента сообщили, что мужчина нанес себе два пореза на правой руке и один на левой. Никто из сотрудников магазина и прохожих не пострадал.

    Мужчину забрала "скорая помощь". Предварительно, его жизни ничего не угрожает. 

    Видео доступно по ссылке. Внимание! Кадры содержат нецензурную лексику!

    На минувшей неделе конфликт произошел на территории яхт-клуба "Сич" в Днепре и завершился стрельбой.

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