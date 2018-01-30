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    Хулиганы с пистолетом устроили дебош в одесском кафе

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (213)

    (обновлено: )29620
    По данным полиции, сначала хулиганы обвинили персонал кафе и гостей в краже мобильного телефона, а потом один из них, надев балаклаву, стал угрожать всем пистолетом. Оба задержаны.
    Пистолет и балаклава задержанных за дебош в одесском кафе
    facebook.com/gunp.odessa

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Правоохранители задержали двоих хулиганов, спровоцировавших конфликт в одном из кафе Приморского района в Одессе, сообщает во вторник пресс-служба областной полиции.

    Согласно сообщению, двое мужчин безосновательно обвинили работников и гостей заведения в исчезновении их мобильного телефона, после чего один из них надел на голову балаклаву, достал пистолет и стал им угрожать людям.

    Установлено, что оба хулигана были ранее судимы. При этом один них является фигурантом уголовного производства, которое расследуется по факту хулиганства, совершенного на территории этого же района. Дебоширов поместили в изолятор временного содержания (ИВС).

    Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. 

    Накануне полицейские изъяли у мужчины в Киеве пистолет, корпус гранаты и сырье для изготовления наркотического вещества.

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