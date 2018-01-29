В отеле в центре Львова мужчина устроил стрельбу

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. В отеле Галицкого района Львова постоялец устроил стрельбу.

"По словам официантов, неизвестный мужчина по непонятным для них причинам вытащил предмет, похожий на оружие и выстрелил в их сторону. Клиент попал в бутылку, которая стояла на полке. Мужчина сел в автомобиль марки Toyota и уехал. Транспортное средство передали в ориентировку и обнаружили на пересечении улиц Выговского-Городецкая", — сообщает подробности полиция.

Полиция попросила мужчину выйти из автомобиля. Однако он отказался, обругав правоохранителей.

Мужчина находился с состоянии алкогольного опьянения. Разрешения на оружие не имел.

Предварительная квалификация события — хулиганство.

Патрульна поліція Львівської області На месте стрельбы в отеле Львова

Ранее сообщалось, что перестрелка произошла на улице Лагерная в Шевченковском районе Киева.