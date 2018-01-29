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    В отеле в центре Львова мужчина устроил стрельбу

    (обновлено: )20740
    Как сообщили в патрульной полиции Львовской области, мужчина, устроивший стрельбу в отеле, находился с состоянии алкогольного опьянения.
    На месте стрельбы в отеле Львова
    Патрульна поліція Львівської області

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. В отеле Галицкого района Львова постоялец устроил стрельбу.

    "По словам официантов, неизвестный мужчина по непонятным для них причинам вытащил предмет, похожий на оружие и выстрелил в их сторону. Клиент попал в бутылку, которая стояла на полке. Мужчина сел в автомобиль марки Toyota и уехал. Транспортное средство передали в ориентировку  и обнаружили на пересечении улиц Выговского-Городецкая", — сообщает подробности полиция.

    Полиция попросила мужчину выйти из автомобиля. Однако он отказался, обругав правоохранителей.

    Мужчина находился с состоянии алкогольного опьянения. Разрешения на оружие не имел.

    Предварительная квалификация события — хулиганство.

    Патрульна поліція Львівської області
    На месте стрельбы в отеле Львова

    Ранее сообщалось, что перестрелка произошла на улице Лагерная в Шевченковском районе Киева.

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