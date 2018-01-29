Полиция задержала виновника стрельбы в Киеве

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Злоумышленника, застрелившего мужчину в Шевченковском районе столицы, задержали.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

"Сотрудники уголовного розыска полиции Киева задержали подозреваемого, который стрелял в мужчину во время конфликта. Им оказался ранее судимый уроженец Винницкой области. Мужчина имел проблемы с законом за совершение краж. Он — работник частной охранной фирмы. Сейчас правонарушителя доставили в управление полиции, где с ним работают следователи. У подозреваемого изъято оружие для отстрела резиновыми пулями, которое, вероятно, использовалось во время убийства", — сообщил Крищенко.

Ранее сообщалось, что перестрелка произошла на улице Лагерная в Шевченковском районе столицы.