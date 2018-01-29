наверх
29.01.201818:52
Курсы валют НБУ
  • USD28.55- 0.20
  • EUR35.50- 0.16
Рубрики
Ещё
    Киев

    Полиция задержала виновника стрельбы в Киеве

    (обновлено: )173
    Виновник стрельбы в Шевченковском районе столицы ранее имел проблемы с законом за совершение краж, он - работник частной охранной фирмы.
    На месте перестрелки в Киеве, 29 января 2018
    Оксана Блищик/Facebook

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Злоумышленника, застрелившего мужчину в Шевченковском районе столицы, задержали.

    Одесситы простились с участковым полицейским, погибшим в перестрелке
    Думская.net
    Последствия реформ. Как мелкий криминал истребляет полицию

    Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

    "Сотрудники уголовного розыска полиции Киева задержали подозреваемого, который стрелял в мужчину во время конфликта. Им оказался ранее судимый уроженец Винницкой области. Мужчина имел проблемы с законом за совершение краж. Он — работник частной охранной фирмы. Сейчас правонарушителя доставили в управление полиции, где с ним работают следователи. У подозреваемого изъято оружие для отстрела резиновыми пулями, которое, вероятно, использовалось во время убийства", — сообщил Крищенко.

    Ранее сообщалось, что перестрелка произошла на улице Лагерная в Шевченковском районе столицы.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает
    На месте перестрелки в Киеве, 29 января 2018
    Криминальные войны в Украине
    Курт Волкер
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Международный валютный фонд
    Украина клянчит новый транш у МВФ