Появились подробности гибели семьи в Николаеве

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Причиной смерти семьи из трех человек, найденных мертвыми в квартире в Николаеве, стало отравление угарным газом, пишет местное издание Novosti N со ссылкой на собственные источники в Главном управлении ГСЧС в области.

"По предварительной информации, причиной смерти стало нарушение правил эксплуатации газовой колонки, установленной в квартире", — сообщил собеседник издания.

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Накануне в квартире жилого дома по ул. Чкалова, 58 в Николаеве были обнаружены тела трех погибших: мужа, жены и ребенка — девочки 2009 года рождения.