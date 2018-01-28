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    В Николаевской области авто сбило сидящую на обочине нетрезвую школьницу

    (обновлено: )679
    По данным полиции, мужчина, не заметив на обочине дороги сидячую девушку, совершил на нее наезд. Водитель вызвал и полицию, и скорую.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. В субботу в Николаевской области водитель автомобиля Daewoo сбил нетрезвую 13-летнюю девочку, сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

    ДТП. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Информация о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на трассе Н-11 "Николаев-Днепропетровск" в с. Мешково-Погорелово Витовского района, поступило в полицию сегодня около 2:30 от 27-летнего водителя такси. Мужчина, не заметив на обочине дороги сидячую девушку, совершил на нее наезд. Водитель вызвал и полицию, и скорую", — отметили в полиции.

    Как выяснилось, девочка возвращалась вместе с 16-летней сестрой и 17-летним другом из соседнего села, где все вместе отдыхали и в какой-то момент подростки упустили ее из виду. 

    По заключению медиков в крови пострадавшей обнаружено 2 промилле алкоголя.

    "В настоящее время полицейские уже пообщались с матерью девушки и составили в отношении нее административный протокол за ненадлежащее выполнение своих обязанностей по воспитанию детей. Следователями по данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и проводится расследование. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового", — уточнили в полиции.

    Потерпевшая девушка с многочисленными переломами была госпитализирована. В настоящее время ее состояние расценивается медиками как крайне тяжелое.

    Напомним, в результате лобового столкновения 27 января двух иномарок на Виноградаре (Подольский район Киева) пострадали три человека, в том числе ребенок.

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