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    Появились подробности гибели чиновника на охоте под Сумами

    (обновлено: )49720
    По словам бывшего советника главы МВД Станислава Речинского, девять человек охотились на кабана, подозреваемый в убийстве - частный предприниматель Сергей Коваленко - "стрелял вдоль номеров, что является грубейшим нарушением правил охоты".
    Охотник перезаряжает ружье.
    REUTERS Vasily Fedosenko

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. В охоте, во время которой погиб заместитель председателя Лебединской райгосадминистрации (РГА) Сумской области Иван Легкой, участвовали девять человек, подозреваемый в убийстве – частный предприниматель Сергей Коваленко, сообщил экс-советник главы МВД Станислав Речинский.

    Ранее в полиции сообщили, что в воскресенье во время охоты погиб заместитель председателя Лебединской РГА.

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    По его словам, группа охотилась на кабана. В нее входили покойный Иван Легкой, подозреваемый Сергей Коваленко, а также прокурор Сумской городской прокуратуры Борис Рекуненко, старший оперуполномоченный Управления защиты экономики УМВД в области Евгений Кисель, частный предприниматель Олег Иваницкий, пенсионер Юрий Лагуткин, Владимир Ломинский, водитель предприятия "Полтавагазводобування", егерь и сын убитого.

    "Подозреваемый стрелял вдоль номеров, что является грубейшим нарушением правил охоты. А еще более диким является то, что стрелял он картечью. Что строжайше запрещено на всей территории Украины. Плюс, сейчас не сезон охоты на кабана. Ну и состав "охотничков" показателен. Чиновник райгосадминистрации, прокурор, мент-экономист и частные предприниматели", — написал он на своей странице в Facebook. 

    "Круговая порука. И ведь не только в райцентре Сумской области, а по всей стране. Все замазаны и все друг друга покрывают", — заключил Речинский.

    Станислав Речинский/Facebook, 28 января 2018

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