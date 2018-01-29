Появились подробности гибели чиновника на охоте под Сумами

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. В охоте, во время которой погиб заместитель председателя Лебединской райгосадминистрации (РГА) Сумской области Иван Легкой, участвовали девять человек, подозреваемый в убийстве – частный предприниматель Сергей Коваленко, сообщил экс-советник главы МВД Станислав Речинский.

Ранее в полиции сообщили, что в воскресенье во время охоты погиб заместитель председателя Лебединской РГА.

По его словам, группа охотилась на кабана. В нее входили покойный Иван Легкой, подозреваемый Сергей Коваленко, а также прокурор Сумской городской прокуратуры Борис Рекуненко, старший оперуполномоченный Управления защиты экономики УМВД в области Евгений Кисель, частный предприниматель Олег Иваницкий, пенсионер Юрий Лагуткин, Владимир Ломинский, водитель предприятия "Полтавагазводобування", егерь и сын убитого.

"Подозреваемый стрелял вдоль номеров, что является грубейшим нарушением правил охоты. А еще более диким является то, что стрелял он картечью. Что строжайше запрещено на всей территории Украины. Плюс, сейчас не сезон охоты на кабана. Ну и состав "охотничков" показателен. Чиновник райгосадминистрации, прокурор, мент-экономист и частные предприниматели", — написал он на своей странице в Facebook.

"Круговая порука. И ведь не только в райцентре Сумской области, а по всей стране. Все замазаны и все друг друга покрывают", — заключил Речинский.