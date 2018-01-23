На Закарпатье убили супружескую пару, полиция подозревает сына

ГУНП в Закарпатской области

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. В Рахове Закарпатской области в частном доме обнаружены тела мужчины и женщины, которых, как подозревают правоохранители, убил собственный сын. Об этом сообщает региональное управление полиции.

Как отмечается, в понедельник в полицию позвонила жительница Рахова и сообщила, что ее родственники уже три дня не отвечают на ее телефонные звонки. На месте происшествия правоохранители обнаружили тела 67-летнего мужчины и 66-летней женщины.

По данным полиции, у обоих на телах были следы насильственной смерти. Пара проживала со своим 30-летним сыном, который ранее уже был судим за тяжкое преступление.

Правоохранители открыли по данному факту уголовное производство по п. 1 ч.2 ст. 115 УК (умышленное убийство двух или более лиц).

Убийце грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы. Полиция объявила в розыск сына убитой пары.

Напомним, ранее в Луганской области жестоко убили младенца.