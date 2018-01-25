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    Гройсман озвучил шокирующее число погибших в Украине из-за ДТП

    (обновлено: )28432
    По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, пока в вопросе безопасности дорожного движения нет ни одного прорыва. За 2014-2017 годы в авариях умерли более 15 тыс человек.
    Владимир Гройсман
    @volodymyrgroysman

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В четверг, 25 января, на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что за последние 4 года в Украине в результате дорожно-транспортных происшествий погибли 15 тыс 300 человек.

    "За 2014-2017 годы 15 300 человеческих жизней были потеряны на дорогах – это катастрофа. Ставим задачу с помощью системных мер уменьшить смертность на 30%. Это наша ответственность, и мы должны внедрять эти меры как можно быстрее, чтобы спасти тысячи жизней", – заявил Гройсман.

    ​Он также заявил, что пока в вопросе безопасности дорожного движения нет ни одного прорыва.

    "Вчера собирали совещание по безопасности дорожного движения. Ни одного прорыва, к сожалению, в этом вопросе пока нет. Дороги мы делаем, но когда строим дороги, скорость на них увеличивается, а вопросам безопасности не уделяется достаточно внимания. Мы изменим ситуацию!", – заверил глава правительства.

    Ранее сообщалось, что на автодороге "Чугуев – Меловое", вблизи села Первомайское, произошло смертельное ДТП.

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