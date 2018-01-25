Гройсман озвучил шокирующее число погибших в Украине из-за ДТП

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В четверг, 25 января, на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что за последние 4 года в Украине в результате дорожно-транспортных происшествий погибли 15 тыс 300 человек.

"За 2014-2017 годы 15 300 человеческих жизней были потеряны на дорогах – это катастрофа. Ставим задачу с помощью системных мер уменьшить смертность на 30%. Это наша ответственность, и мы должны внедрять эти меры как можно быстрее, чтобы спасти тысячи жизней", – заявил Гройсман.

Вчора збирали нараду щодо безпеки дорожнього руху. Жодного прориву, на жаль, у цьому питанні поки немає. Дороги ми робимо, але коли будуємо дороги, швидкість на них збільшується, а питанням безпеки не приділяється достатньо уваги. Ми змінимо ситуацію! pic.twitter.com/0rOXA8F4Rb — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 25 января 2018 г.

​Он также заявил, что пока в вопросе безопасности дорожного движения нет ни одного прорыва.

"Вчера собирали совещание по безопасности дорожного движения. Ни одного прорыва, к сожалению, в этом вопросе пока нет. Дороги мы делаем, но когда строим дороги, скорость на них увеличивается, а вопросам безопасности не уделяется достаточно внимания. Мы изменим ситуацию!", – заверил глава правительства.

Ранее сообщалось, что на автодороге "Чугуев – Меловое", вблизи села Первомайское, произошло смертельное ДТП.