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    Массовое ДТП в Германии: столкнулись 17 машин, много пострадавших

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    По словам представителя полиции, массовая авария произошла на автобане близ коммуны Брайтенгюсбах во вторник утром. Общая протяженность участка, на котором произошло ДТП, составила 400 метров.
    Скорая помощь в Германии
    Associated Press Michael Reichel

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. 

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    На севере федеральной земли Бавария случилось массовое ДТП с 17 автомобилями, в результате чего 18 человек пострадали, пишет газета Abendzeitung.

    По словам представителя полиции, массовая авария произошла на автобане близ коммуны Брайтенгюсбах во вторник утром. Общая протяженность участка, на котором произошло ДТП, составила 400 метров.

    Причиной происшествия, согласно первоначальным данным, стало резкое торможение одного из автомобилей. Пострадавшие были госпитализированы, состояние двух человек оценивается как тяжелое.

    Напомним, две россиянки погибли, гражданин Украины был ранен в результате лобового столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса в районе Ченг Тхале на острове Пхукет в Таиланде.

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