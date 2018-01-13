В Николаеве внедорожник насмерть сбил женщину

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Внедорожник Toyota Land Cruiser 200 сбил женщину вечером в субботу в Николаеве, от полученных травм она скончалась на месте ДТП, сообщает местное издание Novosti N.

Автомобиль ехал по ул. Кузнечной (Скороходова) в направлении ул. 6-й Слободской.

"Сразу за перекрестком с ул. 3-й Слободской на дорогу, справа налево по ходу движения автомобиля, вышла женщина. Водитель резко затормозил и попытался сманеврировать так, что задним колесом выскочил на бордюр. Однако все предпринятые меры не помогли — автомобиль сбил женщину, которая от удара упала на асфальт", — сказано в сообщении.

По данным местных жителей, погибшей было 58 лет, она возвращалась от сына в свой дом, который расположен на противоположной стороне улицы.

Наезд произошел менее чем в 10 метрах от пешеходного перехода, пишет издание.

Напомним, водитель внедорожника Mitsubishi Pajero в понедельник, 1 января, въехал в автомобиль Smart в Одессе, водитель и пассажир которого получили травмы и были госпитализированы.