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    В Николаеве внедорожник насмерть сбил женщину

    (обновлено: )243
    По данным СМИ, пожилая женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. Она вышла на дорогу в десяти метрах от пешеходного перехода.
    На месте ДТП в Николаеве, 13 января 2018
    novosti-n.org

    КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Внедорожник Toyota Land Cruiser 200 сбил женщину вечером в субботу в Николаеве, от полученных травм она скончалась на месте ДТП, сообщает местное издание Novosti N.

    Автомобиль ехал по ул. Кузнечной (Скороходова) в направлении ул. 6-й Слободской.

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    "Сразу за перекрестком с ул. 3-й Слободской на дорогу, справа налево по ходу движения автомобиля, вышла женщина. Водитель резко затормозил и попытался сманеврировать так, что задним колесом выскочил на бордюр. Однако все предпринятые меры не помогли — автомобиль сбил женщину, которая от удара упала на асфальт", — сказано в сообщении.

    По данным местных жителей, погибшей было 58 лет, она возвращалась от сына в свой дом, который расположен на противоположной стороне улицы. 

    Наезд произошел менее чем в 10 метрах от пешеходного перехода, пишет издание.

    Напомним, водитель внедорожника Mitsubishi Pajero в понедельник, 1 января, въехал в автомобиль Smart в Одессе, водитель и пассажир которого получили травмы и были госпитализированы.

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