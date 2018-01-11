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    Медики сообщили о состоянии украинцев, пострадавших в ДТП под Курском

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    Женщина 53 лет находится в областной клинической больнице, ей сделали операцию, состояние крайне тяжелое, она находится в реанимации, сообщили в Курском территориальном центре медицины катастроф.
    В ДТП под Курском погибли и пострадали украинцы
    ГУ МЧС РФ по Курской области

    КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Три пассажира перевернувшегося в Курской области микроавтобуса с украинскими номерами находятся в больнице в тяжелом состоянии, но перспективы на выздоровление есть у всех, сообщили РИА Новости в Курском территориальном центре медицины катастроф.

    На месте смертельной аварии под Курском, где погибли трое украинцев. Видео
    Канал ПОЛИЦИИ Курской области на Youtube
    На месте смертельной аварии под Курском, где погибли трое украинцев

    ДТП произошло утром в среду на 551-м километре автодороги М-2 "Москва — Крым". Автобус, в котором находились жители Украины, двигался со стороны Белгорода в сторону Курска, направляясь в Санкт-Петербург. В результате аварии погибли три пассажира, еще шесть были госпитализированы. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением, было возбуждено уголовное дело.

    "Женщина 53 лет находится в областной клинической больнице, ей сделали операцию, состояние крайне тяжелое, она находится в реанимации. Двое мужчин находятся в ЦРБ Медвенского района, их состояние тяжелое, но перспективы у всех хорошие ", — сказал собеседник агентства.

    Ранее сообщалось, что из шести пострадавших трое были госпитализированы в Курск, остальные три человека после оказания медицинской помощи в первый же день были отпущены.

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