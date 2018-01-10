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    Происшествия

    В Николаеве средь бела дня ударили мужчину ножом в шею и отобрали авто

    (обновлено: )21501
    Один из пассажиров ударил водителя ножом в шею. Раненый мужчина остановил авто и выбрался из салона, в настоящее время злоумышленники скрылись на его автомобиле.
    Автомобиль патрульной полиции. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Сегодня, 10 января, около 14:50 на междугородном автовокзале в Николаеве к водителю автомобиля подошли двое мужчин и попросили отвезти их в с. Калиновка Витовского района.

    Москвич с ножом в груди проехался на трамвае и подождал скорую на лавочке
    РЕН ТВ
    Москвич с ножом в груди проехался на трамвае и дождался скорую на лавочке

    При въезде в населенный пункт один из пассажиров ударил водителя ножом в шею. Раненый мужчина остановил авто и выбрался из салона, в настоящее время злоумышленники скрылись на его автомобиле OPEL Vectra серебристого цвета с госномером ВЕ 7057 ВМ в направлении г. Баштанка.

    Полицейские объявили план "Перехват", оперативники ведут поиски преступников и автомобиля.

    Ранее сообщалось, что в Сумах задержали мужчину, набросившегося с ножом на работников ресторана в центре города.

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