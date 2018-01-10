В Николаеве средь бела дня ударили мужчину ножом в шею и отобрали авто

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Сегодня, 10 января, около 14:50 на междугородном автовокзале в Николаеве к водителю автомобиля подошли двое мужчин и попросили отвезти их в с. Калиновка Витовского района.

При въезде в населенный пункт один из пассажиров ударил водителя ножом в шею. Раненый мужчина остановил авто и выбрался из салона, в настоящее время злоумышленники скрылись на его автомобиле OPEL Vectra серебристого цвета с госномером ВЕ 7057 ВМ в направлении г. Баштанка.

Полицейские объявили план "Перехват", оперативники ведут поиски преступников и автомобиля.

Ранее сообщалось, что в Сумах задержали мужчину, набросившегося с ножом на работников ресторана в центре города.