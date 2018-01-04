Резня под Харьковом: женщина ударила работодателя ножом в шею

КИЕВ, 4 янв м- РИА Новости Украина. В Харьковской области правоохранители задержали женщину, которая ранила ножом в шею своего работодателя, сообщает в среду Национальная полиция Харьковской области.

"В дежурную часть поступило сообщение о доставлении в районную больницу 29-летнего мужчины с резаной раной шеи. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий работники Кегичевского отделения полиции установили лицо, причастное к преступлению. Ею оказалась 36-летняя ранее судимая жительница района. Установлено, что потерпевший является руководителем одного из сельскохозяйственных предприятий района и работает вместе с злоумышленницей", — сообщает подробности полиция.

hk.npu.gov.ua На месте ЧП в Харькове

27 декабря женщина пришла в кабинет начальника с намерениями уволиться, при этом она требовала заплатить ей деньги. Пока мужчина звонил в бухгалтерию, женщина ударила его ножом в область шеи.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.2 ст. 15 п. 13 ч.2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение. В настоящее время женщина задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ей объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что в Сумах задержали мужчину, набросившегося с ножом на работников ресторана в центре города.