Киевлянин выжил после падения из окна высотки, спасаясь от соседа с ножом

Пресс-служба Полиции Киева

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. В Деснянском районе Киева мужчина выпрыгнул из окна 7 этажа, убегая от соседа с ножом. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

От гибели мужчину спас сугроб снега, который находился под окнами. Очнувшись после падения, пострадавший обратился к консьержу, которая вызвала врачей и полицию.

Инцидент произошел около 6 часов утра. У 31-летнего мужчины диагностировали перелом предплечья и резаные раны шеи, которые нанес ему сосед. На вызов немедленно выехали следственно-оперативная группа и руководство территориального управления полиции.

Как сообщил начальник следственного отдела Деснянского управления полиции Роман Тремсин, главного фигуранта полицейские обнаружили по месту жительства, где он отсыпался после ночных развлечений с алкогольными напитками.

"Предварительно установлено, что в течение ночи соседи распивали спиртное. Впоследствии между ними возник конфликт, который перерос в драку. Один из мужчин схватил нож, набросился с ним на оппонента и успел ударить в шею. Спасаясь от преследователя, потерпевший выпрыгнул из окна на седьмом этаже, а его обидчик лег спать", — отметил правоохранитель.

После инцидента в отношении 39-летнего хозяина квартиры начали уголовное производство по части первой статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до восьми лет лишения свободы.

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