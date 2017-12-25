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    Киевлянин выжил после падения из окна высотки, спасаясь от соседа с ножом

    (обновлено: )11710
    Инцидент произошел около 6 часов утра. У 31-летнего мужчины диагностировали перелом предплечья и резаные раны шеи, которые нанес ему сосед.
    Киевлянин выжил после падения с высотки
    Пресс-служба Полиции Киева

    КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. В Деснянском районе Киева мужчина выпрыгнул из окна 7 этажа, убегая от соседа с ножом. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

    От гибели мужчину спас сугроб снега, который находился под окнами. Очнувшись после падения, пострадавший обратился к консьержу, которая вызвала врачей и полицию.

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    Инцидент произошел около 6 часов утра. У 31-летнего мужчины диагностировали перелом предплечья и резаные раны шеи, которые нанес ему сосед. На вызов немедленно выехали следственно-оперативная группа и руководство территориального управления полиции.

    Как сообщил начальник следственного отдела Деснянского управления полиции Роман Тремсин, главного фигуранта полицейские обнаружили по месту жительства, где он отсыпался после ночных развлечений с алкогольными напитками.

    "Предварительно установлено, что в течение ночи соседи распивали спиртное. Впоследствии между ними возник конфликт, который перерос в драку. Один из мужчин схватил нож, набросился с ним на оппонента и успел ударить в шею. Спасаясь от преследователя, потерпевший выпрыгнул из окна на седьмом этаже, а его обидчик лег спать", — отметил правоохранитель.

    После инцидента в отношении 39-летнего хозяина квартиры начали уголовное производство по части первой статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до восьми лет лишения свободы.

    Ранее в николаевском парке нашли тело пенсионера с пулевым ранением.

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