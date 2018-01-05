Под Одессой парень до смерти забил собутыльницу и сжег ее дом

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Правоохранители задержали 23-летнего жителя села Негрово в Одесской области, который подозревается в жестоком убийстве односельчанки и поджоге ее дома, сообщает в пятницу пресс-служба областной полиции.

В одной из комнат при тушении пожара был обнаружен обгоревший труп женщины с признаками насильственной смерти — погибшей оказалась 55-летняя хозяйка дома.

Установлено, что накануне вечером молодой мужчина пришел к своей знакомой в гости, после употребления алкогольных напитков между ними возник конфликт.

"Мужчина начал наносить своей знакомой многочисленные удары, потом схватил стул и ударил им потерпевшую по голове. Когда женщина перестала подавать признаки жизни, злоумышленник решил скрыть следы преступления и поджег дом. После чего скрылся с места происшествия", — говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Накануне Нового года правоохранители задержали 23-летнюю девушку в Одесской области по подозрению в убийстве мужчины, в которым познакомилась в тот же день.