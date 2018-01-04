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    Названа дата суда по делу об убийстве Бузины

    Тема:

    Убийство Олеся Бузины: два года спустя (238)

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    Подготовительное судебное заседание по уголовному производству об убийстве журналиста Олеся Бузины назначено на 9 февраля 2018 года на 11.00 в помещении Шевченковского районного суда города Киева.
    Фотографии Олеся Бузины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Шевченковский районный суд Киева начнет рассматривать дело об убийстве журналиста Олеся Бузины 9 февраля, сообщила в четверг пресс-служба суда.

    Ранее прокуратура Киева направила на рассмотрение Шевченковского районного суда Киева уголовное дело в отношении обвиняемых в убийстве журналиста Олеся Бузины.

    "Подготовительное судебное заседание по указанному уголовному производству назначено на 9 февраля 2018 года на 11.00 в помещении Шевченковского районного суда города Киева", — говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

    Дело будет рассматриваться коллегией судей в составе Евгения Сидорова, Олега Лынника и Татьяны Левицкой.

    Шевченковский райсуд Киева/Facebook, 4 января 2018

    Известный журналист Бузина был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. Инцидент расследуется по статье "умышленное убийство". Следствие рассматривало несколько версий убийства, в частности связанную с профессиональной деятельностью журналиста. Через два месяца после убийства глава МВД Украины Арсен Аваков сделал громкое заявление о 0раскрытии дела. По его словам, силовики в ходе проведения спецоперации задержали двух исполнителей убийства — Андрея Медведько и Дениса Полищука.

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    Оба задержанных были бойцами националистических батальонов и принимали участие в АТО. Подозреваемые длительное время находились под стражей, но в конце 2015 года были отпущены под частичный домашний арест с 19.00 до 08.00.

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