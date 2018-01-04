Известный российский музыкант найден убитым в Москве

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КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Известный музыкант, балалаечник театра "Русская песня" Дмитрий Калинин найден мертвым в Москве, сообщает Управление культуры по городу Набережные Челны. Информацию о гибели музыканта, известного под псевдонимом CrazyBalalaika, подтверждают волонтеры "ЛизаАлерт".

Как пишут СМИ, на теле Калинина обнаружены ножевые ранения.

Музыкант пропал 27 декабря. Он вышел из здания театра "Русская песня" и после этого не выходил на связь.

В середине декабря канадский миллиардер и его жена были найдены мертвыми в своем особняке.